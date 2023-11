France: le PIB attendu en légère hausse au quatrième trimestre (Banque de France)

L'activité économique devrait continuer de croître légèrement au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents, entre 0,1% et 0,2%, dans un contexte de ralentissement de l'inflation, a indiqué mercredi la Banque de France.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Cette modeste croissance attendue d'octobre à décembre succéderait à la hausse de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) enregistrée au troisième trimestre, l'institution monétaire soulignant toutefois que cette première estimation est sujette à "une large marge d'incertitude".

"On estime que l'activité continuerait de croître au quatrième trimestre, même si c'est sur un rythme ralenti", a déclaré Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France, en présentant la nouvelle enquête mensuelle de conjoncture de la banque centrale.

Au dernier trimestre, l'activité serait soutenue par les services marchands et un léger rebond de l'industrie manufacturière, après "un petit trou" estival, a-t-il ajouté.

Selon les quelque 8.500 chefs d'entreprises interrogés entre le 27 octobre et le 6 novembre, l'activité a un peu progressé en octobre dans l'industrie, les services et le second oeuvre du bâtiment.

Pour novembre, ils prévoient une poursuite de cette croissance dans les services, à un rythme modéré, tandis que l'activité évoluerait peu dans l'industrie et le bâtiment.

De mauvais augure toutefois pour l'activité dans les prochains mois, les carnets de commande continuent de s'éroder dans l'industrie et le bâtiment, tandis que les stocks de produits finis sont toujours jugés élevés.

"On ne peut pas s'attendre, à court-moyen termes, à une accélération rapide de l'activité", a commenté M. Garnier. "On n'est plus du tout dans la phase où la production pouvait être tirée par la reconstitution des stocks."

La dynamique de l'emploi s'essoufflant, les difficultés de recrutement se détendent: elles concernaient 44% des entreprises en octobre, contre 49% le mois précédent.

La Banque de France prévoit une croissance de 0,9% pour 2023 comme pour 2024.

Sur le front des prix, "la tendance à la normalisation (...) se confirme", avec des hausses de prix "voisines de leur niveau pré-Covid", selon M. Garnier.

Dans l'industrie, où les difficultés d'approvisionnement se stabilisent, les chefs d'entreprises ont mentionné un nouveau repli des prix des matières premières.

Ainsi, 6% des industriels ont déclaré avoir augmenté leurs prix en octobre, contre 23% un an auparavant. Six pour cent les ont baissés; les diminutions de prix ont même été proportionnellement plus importantes que les hausses dans l'agro-alimentaire.