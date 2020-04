Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le nombre de décès à domicile du coronavirus sera connu en juin Reuters • 29/04/2020 à 11:54









PARIS, 29 avril (Reuters) - Le nombre de décès à domicile de personnes atteintes par le coronavirus en France sera connu au mois de juin, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran, démentant toute volonté de l'exécutif de dissimuler "quoi que ce soit". "Le bilan du nombre de personnes qui ont pu mourir à domicile" du COVID-19, "ce chiffre là est plus compliqué à évaluer", a-t-il souligné lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "C'est Santé Publique France qui est chargé de faire des estimations, de nous faire des remontées, nous aurons cette réponse au mois de juin", a-t-il ajouté. "Non pas parce qu'il y aurait une volonté de cacher quoi que ce soit, ça ne servirait à rien et ça n'aurait aucun sens" mais il s'agit d'avoir "des statistiques par territoire qui fassent sens". "Nous avons reçu une première alerte de Santé publique France sur une possible surmortalité à domicile comme c'est attendu" mais qui "ne serait peut-être pas forcément lié au COVID mais peut-être aux complications médicales de gens qui ne sont pas allés consulter à l'hôpital", a-t-il poursuivi. Selon le dernier bilan officiel annoncé mardi soir, l'épidémie de coronavirus a fait 23.660 morts depuis le 1er mars en France, 14.810 dans des hôpitaux et 8.850 dans des établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad. Ce bilan serait toutefois nettement supérieur selon le syndicat des médecins généralistes MG France qui a estimé dimanche à 9.000 le nombre de personnes décédés à domicile depuis le début de l'épidémie, signe selon lui "que la France est l'un des pays les plus touchés". (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

