France-Le Maire voit dans la contraction moindre que prévu du PIB l'impact de l'action gouvernementale

PARIS, 31 juillet (Reuters) - Bruno Le Maire a estimé vendredi que la contraction historique mais moins sévère que prévu de l'économie française au deuxième trimestre, au plus fort de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, prouvait que le gouvernement n'était pas impuissant et pouvait améliorer les choses. Selon la première estimation publiée vendredi par l'Insee, le produit intérieur brut (PIB) de la France s'est contracté de 13,8% sur la période avril-juin. "C'est un chiffre attendu, c'est un chiffre sévère, mais c'est un chiffre moins sévère que prévu", a souligné le ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance sur CNEWS. "Si nous avons aujourd'hui des chiffres de croissance qui sont un peu moins mauvais que prévu, c'est la preuve que l'action politique, la décision politique publique, elle est efficace", a-t-il ajouté en soulignant que le gouvernement était "totalement déterminé à tout faire (...) pour accélérer le redressement économique national et créer les emplois qui vont avec". (Nicolas Delame et Myriam Rivet)

