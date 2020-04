Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le Maire favorable à un décalage des soldes d'été Reuters • 29/04/2020 à 18:00









PARIS, 29 avril (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est déclaré mercredi favorable au décalage "soit au début de mois de juillet" soit plus tard après l'été, des soldes qui doivent théoriquement commencer le 24 juin pour plusieurs semaines. "Le 24 juin, c'est trop tôt, il me semble que ce n'est pas la bonne date pour les commerçants, que ce soit les grandes surfaces ou les petits commerçants", a-t-il déclaré devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. "Je suis ouvert à un décalage de la période soit au début du mois de juillet, soit si certains le souhaitent, reporter encore plus tard, après l'été", a-t-il ajouté. "Je souhaite que les différents commerces concernés puissent trouver un compromis pour me proposer de nouvelles dates sur la date des soldes"." Le décalage des soldes d'été, prévus pour se tenir du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet, est réclamé depuis plusieurs semaines par des fédérations de commerçants dont les ventes ont été fortement perturbées par le confinement en vigueur depuis le 17 mars dernier pour contrer l'épidémie du coronavirus en France. (Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)

