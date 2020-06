Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le gouvernement souhaite des enchères 5G en septembre Reuters • 05/06/2020 à 22:03









PARIS, 5 juin (Reuters) - Le gouvernement souhaite que les enchères pour l'attribution des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération en France, décalées pour cause de coronavirus, aient lieu en septembre, afin que la 5G puisse commencer à être déployée à la fin de l'année, déclare Agnès Pannier-Runacher dans une interview https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/agnes-pannier-runacher-le-lancement-de-la-5g-est-prevu-avant-la-fin-de-l-annee-20200605 au Figaro. "Notre objectif, et j'en ai fait part à l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), est que les enchères soient lancées rapidement. Septembre est un objectif raisonnable, compte tenu des contraintes, pour un lancement de la 5G avant la fin de l'année. C'est de la compétence de l'Arcep, mais son président, Sébastien Soriano, partage notre philosophie", dit la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie. Bouygues Telecom BOUY.PA , Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ) ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 mégahertz (MHz) dans le cadre de la première partie du processus d'attribution prévoyant un ensemble d'engagements pour les opérateurs. La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 MHz. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +7.62% BOUYGUES Euronext Paris +3.47% ILIAD Euronext Paris -2.42% ORANGE Euronext Paris +1.94%