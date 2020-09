Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le Drian a averti LVMH des risques liés au rachat de Tiffany Reuters • 09/09/2020 à 19:05









FRANCE: LE DRIAN A AVERTI LVMH DES RISQUES LIÉS AU RACHAT DE TIFFANY PARIS (Reuters) - Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a envoyé une lettre "à valeur politique" et non contraignante à LVMH pour l'avertir des risques liés à son projet d'acquisition de Tiffany, a-t-on appris mercredi de source gouvernementale française. Cette lettre a été adressée dans le contexte des négociations sur la taxe numérique avec les Etats-Unis et visait à souligner auprès de LVMH le risque, jusqu'en janvier 2021, de sanctions américaines "avec un impact très lourd dans les secteurs ciblés" comme celui du luxe, précise-t-on de même source. LVMH a annoncé mercredi l'abandon du projet d'acquisition du joaillier américain, qui a riposté en attaquant le géant français du luxe devant la justice américaine pour le contraindre à finaliser cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros). (John Irish; édité par Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

