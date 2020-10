Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le déficit public 2020 prévu à €248 milliards-Dussopt Reuters • 01/11/2020 à 00:00









PARIS, 1er novembre (Reuters) - Les nouvelles mesures prises pour amortir l'impact économique du deuxième confinement en France et les pertes de recettes de fiscales qu'il provoquera devraient porter le déficit public à 248 milliards d'euros cette année, déclare le ministre délégué aux Comptes publics, Olivier Dussopt, dans un entretien publié par le Journal du dimanche. Un tel déficit représenterait 11,3% du produit intérieur brut (PIB), précise-t-il en rappelant qu'en début d'année, le déficit était prévu à 53,5 milliards. Le gouvernement a annoncé qu'un nouveau projet de loi de finances rectificative (PLFR) inclurait 20 milliards d'euros de nouvelles mesures de soutien à l'économie. "Depuis mars dernier, le Covid nous a coûté 186 milliards d'euros : 100 milliards de pertes de recettes du fait de la chute d'activité, et 86 milliards de mesures d'urgence sanitaires et économiques", explique Olivier Dussopt au JDD. Les 20 milliards d'euros du quatrième PLFR de 2020 doivent permettre de "finir l'année", précise-t-il, en portant notamment les crédits du fonds de solidarité de 8,5 à 19,4 milliards d'euros et les exonérations de charges de 5,2 à 8,2 milliards. Vendredi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé que la dette publique de la France représenterait en fin d'année 119,8% du PIB, un niveau sans précédent, contre 117,5% prévu auparavant. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.