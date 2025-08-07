France-Le déficit commercial s'établit à €7,623 mds fin juin

Le déficit commercial de la France s'est établi à 7,623 milliards d'euros à fin juin, montrent les données publiées jeudi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin mai, le déficit s'élevait à 7,633 milliards d'euros (révisé de 7,8 milliards).

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)