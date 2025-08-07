France-Le déficit commercial s'établit à €7,623 mds fin juin

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi en matinée, la prudence l'emportant avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains, une nouvelle salve de résultats d'entreprises et une décision de politique monétaire attendue ...
Lire la suite
La Bourse de Paris évoluait en légère hausse jeudi, soutenue par l'espoir d'une baisse de taux de la Fed en septembre, à l'entame d'une séance marquée par l'entrée en vigueur de droits de douane américains. Le CAC 40 prenait 0,14% vers 09H45, heure de Paris, soit ...
Lire la suite
Le groupe de transport maritime A.P. Moller-Maersk a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année. "Malgré la volatilité du marché et l'incertitude persistante ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•07.08.2025•09:28•
La plateforme britannique de livraison de repas Deliveroo a annoncé jeudi renouer avec les pertes sur le semestre, plombée par les coûts liés à son rachat par l'américain DoorDash, qui devrait être conclu d'ici la fin de l'année. Ces pertes atteignent 19,2 millions ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer