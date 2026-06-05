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France-Le déficit commercial s'établit à €5,6 mds fin avril
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 08:45

Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,640 milliards d'euros à fin avril, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de mars, le déficit s'élevait à 6,414 milliards d'euros (révisé de 6,864 milliards d'euros).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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