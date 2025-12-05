France-Le déficit commercial s'établit à €3,92 mds fin octobre

Le déficit commercial de la France s'est établi à 3,918 milliards d'euros à fin octobre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin septembre, le déficit s'élevait à 6,347 milliards d'euros (révisé de 6,576 milliards).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)