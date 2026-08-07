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France : le déficit commercial baisse plus que prévu en juin
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 09:03
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Selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le solde commercial de la France s'améliore de 1,9 MdEUR en juin, faisant ainsi ressortir un déficit de 5,8 MdsEUR, alors que les économistes anticipaient en moyenne un déficit de 6,5 MdsEUR.

Cette évolution s'explique en partie par une augmentation des exportations de 1,3 MdEUR, liée aux livraisons de matériels de transport et de produits énergétiques ( 0,3 MdEUR), ainsi qu'à celles d'équipements mécaniques, électroniques et informatiques et d'autres produits industriels ( 0,2 MdEUR).

Dans une moindre mesure, le solde commercial français a profité d'une diminution de 0,5 MdEUR des importations, due à une baisse des approvisionnements en matériels de transport (-0,6 MdEUR), ainsi qu'en produits énergétiques (-0,5 MdEUR), dans un contexte de repli des prix de l'énergie.

Par ailleurs, la Banque de France a dévoilé un déficit des transactions courantes de la France, toujours en données CVS-CJO, qui atteint 1,4 MdEUR en juin, après un déficit de 1,2 MdEUR au mois de mai.

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