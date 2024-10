Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: le déficit budgétaire s'est réduit à fin août information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est réduit à 171,9 milliards d'euros fin août, contre 187,9 milliards un an plus tôt, selon la dernière situation mensuelle publiée mercredi par le ministère chargé du Budget.



Au 31 août, les dépenses atteignaient 304,1 milliards d'euros, à comparer avec 306,1 milliards à fin août 2023, soit une baisse de deux milliards d'euros.



Dans un communiqué, Bercy explique que cette diminution résulte notamment

de la sortie des boucliers tarifaires exceptionnels qui avaient été mis en place sur l'électricité et le gaz l'an dernier.



Les recettes du budget général ont, quant à elles, progressé pour atteindre 205,2 milliards d'euros fin août, contre 193,4 milliards un an plus tôt, à la faveur entre autres d'une hausse des acomptes liée à la croissance du bénéfice fiscal 2023 dans le cadre de l'impôt sur les sociétés.



Ces annonces interviennent alors le déficit public, initialement prévu à 4,9% du PIB cette année, devrait finalement atteindre 6% en 2024, ce qui signifie que l'Etat français va devoir réaliser au moins 30 milliards d'euros d'économie l'an prochain afin de revenir sur une trajectoire plus soutenable et rassurer Bruxelles.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.