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France-Le déficit budgétaire s'élève à €42,865 mds à fin mars
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 15:39

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 42,865 milliards d'euros fin mars, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Fin mars 2025, le déficit s’élevait à 47,027 milliards d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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