France-Le déficit budgétaire s'élève à €42,865 mds à fin mars

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L'Iranienne Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix détenue en Iran depuis décembre, se trouve "entre la vie et la mort" après son hospitalisation en urgence le week-end dernier, selon son avocate. "Nous n'avons jamais eu aussi peur pour la vie de Narges, ...
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L'expansion du secteur des services aux États-Unis a ralenti pour un deuxième mois consécutif en avril, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi, tandis que les nouvelles commandes sont à leur plus bas niveau en trois ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•05.05.2026•16:31•
L'électrification de l'économie accroit la dépendance à des minerais sur lesquels la domination chinoise est presque totale. Face à ce monopole, les manoeuvres s'organisent. Dans le cadre d'un "plan de résilience" mis en place pour répondre à la domination chinoise ...
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