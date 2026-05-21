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France: Le coût de la crise liée à l'Iran s'alourdit, nouvelles aides de €710 millions-Amiel
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:54

Le traditionnel petit-déjeuner gouvernemental du Nouvel An au ministère de l'Intérieur à Paris

Le traditionnel petit-déjeuner gouvernemental du Nouvel An au ministère de l'Intérieur à Paris

‌Le coût pour les ​finances publiques de la France de la crise liée au ​conflit au Moyen-Orient sera supérieur à ​la prévision de ⁠six milliards d'euros établie ‌par le gouvernement fin avril, a déclaré mardi le ​ministre ‌de l'Action et des ⁠Comptes publics, David Amiel.

Lors d'un point de situation à ⁠Matignon, il ‌a annoncé de nouvelles ⁠aides ciblées pour faire ‌face à la ⁠hausse des prix du carburant, ⁠de l'ordre ‌de 710 millions d'euros, qui ​s'ajoutent ‌aux mesures d'un montant de 470 millions déjà ​déployées.

"Nous allons aujourd'hui apporter un soutien d'1,2 ⁠milliard d'euros pour les travailleurs et entreprises qui en ont besoin", a dit David Amiel.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec ​Nicolas Delame,)

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