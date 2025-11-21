 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,15
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France : le climat des affaires s'améliore en novembre
information fournie par AOF 21/11/2025 à 08:51

(AOF) - En novembre, l’indicateur synthétique du climat des affaires en France gagne un point. À 98, il se rapproche de sa moyenne de longue période (100), indique l'Insee ce vendredi. Le climat des affaires rebondit dans les services, se maintient dans le bâtiment et le commerce de gros, et se replie dans l’industrie et le commerce de détail.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank