France : le climat des affaires reste stable et morose en septembre

(AOF) - L’indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, s'est maintenu à 96 pour le quatrième mois consécutif, a annoncé l'Insee. Dans le détail, le climat des affaires s’est éclairci dans les services après trois mois de stabilité grâce au net rebond du secteur de l'information-communication. Il s'est amélioré de nouveau dans le commerce de gros, mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période.

Dans ce secteur, les soldes d'opinion sur les livraisons reçues de l'étranger et sur les intentions de commandes ont poursuivi leur redressement.

Le climat des affaires est quasi stable dans le bâtiment et s'assombrit dans l'industrie. Dans ce dernier secteur, le solde d'opinion relatif à l'évolution de la production passée, ainsi que ceux portant sur le niveau des carnets de commandes se sont repliés, tandis que celui associé aux perspectives personnelles de production s'est redressé. Enfin, le climat des affaires dans le commerce de détail s'est dégradé également. Ce repli s'explique principalement par la détérioration des soldes relatifs aux ventes passées et aux perspectives générales d'activité.

L'indicateur synthétique de climat de l'emploi a, lui, perdu deux points. À 93, il se situe au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024, et il atteint son plus bas niveau depuis janvier 2015 (hors crise sanitaire). " Cette nouvelle dégradation résulte principalement de la baisse du solde sur les effectifs prévus dans les services ", explique l'institut de statistique.