France-Le climat des affaires au plus bas, activité économique réduite de 35%

PARIS, 23 avril (Reuters) - Le climat général des affaires a connu une dégradation sans précédent en avril dans une France confinée et atteint un plus bas historique selon les données publiées jeudi par l'Insee, qui estime que l'activité économique est amputée de 35% par rapport à son niveau habituel. Dans une nouvelle estimation de l'impact économique de la crise sanitaire en cours, l'Insee confirme également ses premières estimations d'une réduction d'un tiers de la consommation des ménages par rapport à la normale. "La situation a très peu évolué depuis le début du confinement. Et par contruction, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle évolue beaucoup tant qu'il durera sous sa forme stricte", note l'Insee. (Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Jean-Michel Bélot)

