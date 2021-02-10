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  • France-La réforme Hercule pourrait permettre à EDF de viser 100 GW de renouvelables en 2030, dit Lévy

France-La réforme Hercule pourrait permettre à EDF de viser 100 GW de renouvelables en 2030, dit Lévy
Reuters10/02/2021 à 10:30

PARIS, 10 février (Reuters) - Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF

EDF.PA , a déclaré mercredi lors d'une audition devant le Sénat que :

* LA RÉFORME HERCULE EST NÉCESSAIRE CAR LA CROISSANCE ET LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE SONT ENTRAVÉS PAR SA DETTE

* LA RÉFORME PEUT SE FAIRE EN CONSERVANT UN GROUPE INTÉGRÉ

* LA RÉGULATION ACTUELLE DE L'ARENH EST "UN POISON" POUR LE GROUPE

* SANS LA PRÉSENCE DE L'ETAT AU CAPITAL, LE GROUPE DEVRAIT INTERROMPRE SON PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

* L'ENJEU, C'EST D'ÉVITER UN DÉCLASSEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES GRANDS GROUPES EUROPÉENS

* LES POSITIONS DU GROUPE ET DE L'ETAT SONT ALIGNÉES

* EDF DOIT RESTER UN GROUPE PUBLIC INTÉGRÉ, AVEC DES ENTITÉS QUI NE SE FONT PAS CONCURRENCE MAIS COOPÈRENT

* LA RÉFORME DE LA FUTURE RÉGULATION DOIT PERMETTRE DE COUVRIR LES COÛTS ET LES INVESTISSEMENTS DANS LE NUCLÉAIRE

* UN ACCORD QUI NE RÉPONDRAIT PAS À CES OBJECTIFS NE SERAIT PAS ACCEPTABLE

* LE PDG INDIQUE QUE LE NUCLÉAIRE EXISTANT ET L'HYDROÉLECTRICITÉ SERAIENT PLACÉS DANS UN MÊME ENSEMBLE

* LE PRIX DU NUCLÉAIRE, DANS LA RÉFORME, SERAIT FIXE

* LE NOUVEL "EDF VERT" AURAIT LES MOYENS DE SE DÉVELOPPER PLUS RAPIDEMENT

* LA RÉFORME POURRAIT PERMETTRE AU GROUPE DE VISER 100 GW DE RENOUVELABLES, AU LIEU DE 50 GW, À HORIZON 2030

* IL FAUT LE PLUS VITE POSSIBLE AUTORISER EDF À CONSTRUIRE SIX NOUVEAUX EPR EN FRANCE

* LE CALENDRIER DE L'EPR DE FLAMANVILLE RESTE TRÈS TENDU MAIS LE CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE RESTE PRÉVU POUR FIN 2022

Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

(Rédaction de Paris)

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1 commentaire

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  • vmcfb
    09:58

    Une "régulation" basée sur un mauvais Principe de Précaution, rend tout investissement impossible...

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