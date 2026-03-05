France-La production industrielle rebondit en janvier

La production industrielle de la France a augmenté de 0,5% en janvier, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5% d'un mois sur l'autre en janvier.
En décembre, la production industrielle a reculé de -0,5% (révisé de -0,7%), selon les données.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer