France: La production de vin 2026 devrait tomber à un creux de 30 ans en raison des canicules

Des raisins dans un vignoble de Muscadet touché par la sécheresse, près de Nantes

‌La production viticole en ​France devrait passer sous la barre des 34 millions d'hectolitres ​cette année, soit une baisse ​de 6% par ⁠rapport à 2025 et de ‌17% par rapport à la moyenne de la ​période ‌2021-2025, en raison notamment ⁠des canicules à répétition qui ont marqué l'été.

D'après les ⁠premières estimations ‌publiées lundi par le ⁠ministère de l'Agriculture, ‌2026 devrait être l'une ⁠des pires années en ⁠termes de ‌production viticole de ces trois ​dernières ‌décennies.

Cette chute de la production s'explique également par ​une réduction des surfaces cultivées et ⁠par la grande sécheresse qui a affecté le pays.

(Sybille de La Hamaide, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par ​Augustin Turpin)