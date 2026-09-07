France: La production de vin 2026 devrait tomber à un creux de 30 ans en raison des canicules

Des raisins dans un vignoble de Muscadet touché par la sécheresse, près de Nantes
La production viticole en France devrait passer sous la barre des 34 millions d'hectolitres cette année, soit une baisse de 6% par rapport à 2025 et de 17% par rapport à la moyenne de la période 2021-2025, en raison notamment des canicules à répétition qui ont marqué l'été.
D'après les premières estimations publiées lundi par le ministère de l'Agriculture, 2026 devrait être l'une des pires années en termes de production viticole de ces trois dernières décennies.
Cette chute de la production s'explique également par une réduction des surfaces cultivées et par la grande sécheresse qui a affecté le pays.
(Sybille de La Hamaide, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer