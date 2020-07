Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La prime à la conversion automobile revue à la baisse Reuters • 26/07/2020 à 07:35









PARIS, 25 juillet (Reuters) - Le gouvernement a revu à la baisse le dispositif de prime à la conversion octroyée pour l'achat d'une voiture neuve en échange de la mise au rebut d'un véhicule ancien, qui avait été renforcé en juin pour soutenir le secteur automobile face à la crise du coronavirus. L'objectif de 200.000 véhicules concernés par cette prime exceptionnelle aura été atteint à la fin juillet, précise le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Les véhicules commandés jusqu'au 3 août resteront éligibles. A partir du 3 août, la prime sera toujours accordée pour remplacer des véhicules classés Crit'Air 3 ou plus anciens, c'est-à-dire les véhicules à essence immatriculés avant 2006 et les véhicules diesel immatriculés avant 2011. Mais le barême, appliqué en fonction des revenus, sera celui qui prévalait avant le plan de soutien. La prime variera de 2.500 à 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et de 1.500 à 3.000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique émettant moins de 137 grammes de CO2 par kilomètre. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.52% PEUGEOT Euronext Paris -1.75%