France-La Poste suspend les envois de colis vers les Etats-Unis
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:13

La Poste a annoncé vendredi la suspension du trafic de colis vers les Etats-Unis, en dehors des petits envois de particuliers, dans le sillage de plusieurs opérateur de services postaux européens en réponse aux nouvelles règles douanières décidées par Washington.

"Seuls les envois de cadeaux entre particuliers de moins de 100 dollars seront maintenus, n’étant pas concernés par cette taxe", précise la Poste dans un communiqué.

Cette décision survient après que l'administration Trump a annoncé le mois dernier avoir adopté un décret qui modifie les procédures douanières pour les colis envoyés vers les Etats-Unis, la Poste invoquant des "modalités techniques toujours incomplètes" et un "délai extrêmement court pour se préparer".

Le géant allemand de la logistique DHL DHLn.DE a aussi déclaré vendredi avoir suspendu l'envoi de colis standard à destination des entreprises basées aux Etats-Unis, à l'instar de la poste autrichienne en début de semaine.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Sudip Kar-Gupta, édité par Kate Entringer)

