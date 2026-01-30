France : la croissance du PIB ralentit au 4e trimestre
La demande intérieure (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB pour 0,3 point : la formation brute de capital fixe freine (à 0,2%), mais la consommation des ménages accélère modérément (à 0,3%).
La contribution du commerce extérieur à la croissance est de nouveau positive ( 0,9 point) : les exportations ralentissement fortement (à 0,9%), tandis que les importations se replient nettement (de -1,7%).
En miroir, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB est fortement négative pour le trimestre écoulé, pour -1 point.
En moyenne sur l'année 2025, le PIB de la France augmente de 0,9%, en ralentissement donc après 1,1% en 2024 et 1,6% en 2023.
