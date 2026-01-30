 Aller au contenu principal
France : la croissance du PIB ralentit au 4e trimestre
30/01/2026

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume ralentit au 4e trimestre 2025 : il augmente de 0,2% par rapport au trimestre précédent, après une augmentation de 0,5% observée au 3e trimestre, selon les données de l'Insee.

La demande intérieure (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB pour 0,3 point : la formation brute de capital fixe freine (à 0,2%), mais la consommation des ménages accélère modérément (à 0,3%).

La contribution du commerce extérieur à la croissance est de nouveau positive ( 0,9 point) : les exportations ralentissement fortement (à 0,9%), tandis que les importations se replient nettement (de -1,7%).

En miroir, la contribution des variations de stocks à l'évolution du PIB est fortement négative pour le trimestre écoulé, pour -1 point.

En moyenne sur l'année 2025, le PIB de la France augmente de 0,9%, en ralentissement donc après 1,1% en 2024 et 1,6% en 2023.

