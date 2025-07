France: la croissance du PIB accélère un peu au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 07:43









(Zonebourse.com) - La croissance du PIB de la France en volume accélère modérément au deuxième trimestre 2025 : il augmente de 0,3% en rythme séquentiel, après une hausse de 0,1% au premier trimestre, selon la première estimation de l'Insee.



La demande intérieure finale (hors stocks) est atone et la contribution du commerce extérieur à la croissance reste négative (-0,2 point), mais les variations de stocks contribuent de nouveau positivement à l'évolution du PIB, pour +0,5 point.



Au sein de la demande intérieure, la consommation des ménages rebondit légèrement (+0,1%, dont une progression de 0,6% en juin) tandis que la formation brute de capital fixe continue de reculer (-0,3%).



Du côté des échanges extérieurs, l'Insee explique que la contribution négative au PIB reflète un rebond des exportations (+0,2%) bien moins sensible que la croissance des importations qui accélère à +0,8%.





