France : la contraction du secteur privé en mai conforme aux attentes

(AOF) - Le secteur privé français a enregistré une contraction en mai pour le neuvième mois consécutif, selon les données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est cependant ressorti à un plus haut de 2 mois à 48 après 47,8 en avril. Il était attendu à 48. Le PMI des services est passé de 47,3 à 47,4 entre avril et mai et il était attendu à 47,7. Le PMI manufacturier est passé de 48,7 à 49,5 entre avril et mai et il était attendu à 48,9.

Commentant ces résultats, Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank, a déclaré : " Les dernières données de l'enquête ont mis en évidence une détérioration de la conjoncture dans le secteur des services, les niveaux d'activité étant restés faibles. Les perspectives sont en outre bien sombres, comme le suggère l'indice des nouvelles affaires (un indicateur prospectif), qui demeure nettement inférieur à sa moyenne de long terme et ancré en territoire négatif ".

Avant d'ajouter : " Porté par une hausse de la production en mai, l'indice PMI du secteur manufacturier français s'est redressé pour un cinquième mois consécutif. (...) Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance haussière, tels que l'assouplissement des conditions de crédit par la BCE, les efforts de l'Union européenne pour réduire le poids des réglementations et les mesures favorisant les dépenses de défense ".