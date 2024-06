France : la contraction de l'activité s'est accélérée en juin

(AOF) - Le secteur privé français a enregistré une contraction plus importante qu’anticipé en juin, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,2 en juin contre 48,9 en mai, selon une première estimation. Il était attendu à 49,5, sachant que sous 50, plus cette indice est faible et plus la contraction est importante.

"L'incertitude liée aux prochaines élections législatives engendre une certaine paralysie parmi les entreprises françaises, qui craignent une dégradation de la conjoncture. De fait, certains répondants à l'enquête attribuent le repli de leur activité à la tenue prochaine des élections", a commenté Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Le recul de l'activité s'est accentué tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services en juin. Le PMI pour les services est passé de 49,3, à 48,8 entre mai et juin alors qu'il était attendu à 50. Dans le secteur manufacturier, le PMI est passé de 46,4, à 45,3 entre mai et juin alors qu'il était attendu à 46,8.

Signal inquiétant pour les perspectives de l'économie française, les dernières données de l'enquête indiquent un retour à la baisse des nouvelles affaires dans le secteur privé français en juin.

"Le PIB français aurait, selon notre modèle de prédiction immédiate HCOB, enregistré une croissance de 0,1% au deuxième trimestre 2024 (...). Bien que l'indice PMI ne se soit redressé au-dessus de la barre du 50,0 du sans changement qu'une seule fois ce trimestre, sa moyenne affiche un niveau supérieur à celle du premier trimestre 2024", explique Norman Liebke.