France-La consommation électrique à un plus bas de 10 ans en 2019-RTE

PARIS, 12 février (Reuters) - La consommation d'électricité en France a touché l'an dernier un plus bas de dix ans sous l'effet des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique et de la transition croissante de l'économie vers le secteur des services, a annoncé mercredi RTE. D'après les données présentées par la filiale de transport d'électricité d'EDF EDF.PA la consommation électrique française, corrigée des aléas météorologiques, s'est établie à 473 terrawatt-heure (TWh) en 2019, soit une baisse de 0,5%. En dépit d'un recul de sa production, la France est restée le premier exportateur net d'électricité en 2019, a souligné RTE. Au total, elle a exporté 84 TWh à ses voisins et importé 28,3 TWh l'an dernier. (Bate Felix, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.69%