France : la confiance des ménages se redresse en janvier

(AOF) - En janvier 2025, la confiance des ménages se redresse, indique l'Insee ce mardi. À 92, l’indicateur qui la synthétise augmente de trois points mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). En janvier 2025, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne quatre points et se rapproche de sa moyenne de longue période. Celui relatif à leur situation financière passée est quasi stable et demeure légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants augmente de nouveau d'un point. Le solde associé reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

En outre, en janvier 2025, l'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne actuelle s'améliore de nouveau : le solde d'opinion associé gagne trois points et atteint son plus haut niveau depuis février 2022. Celui relatif à leur capacité d'épargne future est stable. Ces deux soldes se situent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner rebondit. Le solde d'opinion correspondant gagne quatre points, après en avoir perdu quatre en décembre 2024. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

En janvier 2025, l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France se redresse nettement : le solde associé gagne onze points. Celui relatif au niveau de vie passé en gagne un. Ces deux soldes se maintiennent bien au-dessous de leur moyenne de longue période.