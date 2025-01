France: la confiance des ménages remonte en janvier information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:01









(CercleFinance.com) - La confiance des ménages français se redresse en janvier, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente de trois points à 92, mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne quatre points, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période, alors que celui relatif à leur situation financière passée est quasi stable.



L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France se redresse nettement (+11 points), et leurs craintes concernant l'évolution du chômage chutent (-7 points), de même que celles d'une accélération des prix dans les 12 prochains mois (-10 points).





