France : la confiance de ménage se redresse en octobre
information fournie par AOF 24/10/2025 à 08:57

(AOF) - La confiance des ménages se redresse en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. À 90, l’indicateur qui la synthétise augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un maximum historique.

