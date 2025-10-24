France : la confiance de ménage se redresse en octobre

(AOF) - La confiance des ménages se redresse en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. À 90, l’indicateur qui la synthétise augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un maximum historique.
A lire aussi
-
L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers
-
La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite
-
(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite
-
Le volet recettes du projet de budget de l'Etat, examiné à partir de vendredi dans l'hémicycle de l'Assemblée, contient de nombreux points de friction entre forces politiques qui devraient nourrir d'intenses débats et des doutes sur la possibilité d'un compromis. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer