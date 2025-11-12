France: La BdF table sur une croissance d'au moins 0,7% en 2025 et 0,9% en 2026

Le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, tient une conférence de presse sur la situation économique

La croissance française devrait atteindre au moins 0,7% en 2025 et 0,9% en 2026, a déclaré mercredi François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France (BdF).

Dans son enquête mensuelle de conjoncture, publiée mardi, le BdF a indiqué que l'économie française devrait progresser légèrement au quatrième trimestre alors que l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique, contribue au ralentissement de la croissance en novembre.

La banque centrale n'a toutefois pas donné d'estimation chiffrée pour la croissance de l'activité économique au dernier trimestre 2025.

"Sur notre prévision de croissance, nous avions prévu au mois de septembre 0,7 pour cette année, 0,9 pour l'an prochain. Nous l'actualiserons le 19 décembre prochain. Ce que je peux dire, en fonction de cette enquête de conjoncture, c'est que ça devrait être au moins ces chiffres-là pour 2025 comme pour 2026", a dit François Villeroy de Galhau sur TF1.

"Il faudrait qu'on ait davantage de croissance. Ça, c'est la meilleure façon de financer nos dépenses sociales tout en les maîtrisant", a souligné le gouverneur de la BdF, alors que la France peine à se doter d'un budget pour 2026 et que l'Assemblée nationale doit se prononcer mercredi sur la suspension de la réforme des retraites.

"L'incertitude coûte à l'économie française. Il n'y a pas que l'incertitude politique, il y a aussi l'incertitude internationale", a rappelé François Villeroy de Galhau.

"Nous estimons qu'au global, l'incertitude coûte à peu près 0,5 point de croissance à l'économie française."

