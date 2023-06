Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: l'inflation ralentirait nettement en juin information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 08:55

(CercleFinance.com) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,5% en juin, marquant ainsi un ralentissement sensible après un taux de +5,1% observé le mois précédent.



Cette nouvelle baisse du taux d'inflation serait due au repli des prix de l'énergie (notamment lié à la nouvelle baisse sur un an des prix des produits pétroliers) et au ralentissement des prix de l'alimentation.



Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en juin, après ‑0,1% en mai. En données harmonisées, l'indice augmenterait de 5,3% sur un an (après +6% en mai) et de 0,2% sur un mois (après ‑0,1%).