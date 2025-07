France : l'inflation plus élevée que prévu

(AOF) - Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l’indice des prix à la consommation français a rebondi de 0,4 % en juin, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, et après un léger repli de 0,1 % en mai. Cette hausse est principalement due au rebond du prix des services (+0,6 %, après -0,2 %), avec, dans le détail une augmentation des prix des services d’hébergement (+8,4 %) et de transport (+3,7 %). Les prix de l’alimentation sont quant à eux restés quasi-stables (-0,1 %, après une hausse de 0,5 % en mai).

En rythme annuel, l'inflation a augmenté de 1 %, contre des attentes à +0,9 % et un précédent à +0,7 %. Enfin, en données harmonisées, la progression mensuelle a été de 0,4 %, conformément aux estimations, et en rythme annuel elle est de +0,9 %, soit 0,1 de plus que prévu.