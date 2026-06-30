France-L'inflation harmonisée ralentit à 2,0% sur un an en juin

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti plus que prévu sur un an en juin à 2,0%, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à +2,3%, après une hausse de 2,8% en mai.

Sur un mois, l'indice IPCH recule de 0,3%, après +0,1% en mai et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité (0,0%).

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à +1,8% en juin en rythme annuel, après +2,4% en mai et en-dessous du consensus (+2,1%).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux normes françaises diminuerait de 1,8% en juin après +0,1% en mai, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité (0,0%).

(Rédigé par Augustin Turpin)