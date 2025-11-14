France : l'inflation en légère hausse en octobre sur un mois

(AOF) - En octobre, l’indice des prix à la consommation est en légère hausse de 0,1 % sur un mois, après ‑1,0 % en septembre, indique l'Insee ce vendredi. Cette légère hausse des prix s’explique d’abord par le rebond des prix des services (+0,2 % après ‑1,9 %) causé par la hausse saisonnière de ceux du transport aérien (+14,7 % après ‑27,5 %). Les prix des produits manufacturés (+0,2 % après +0,4 %) contribuent également à la hausse d’ensemble mais dans une moindre mesure.

À l'inverse, ceux de l'alimentation baissent de nouveau (‑0,2 % comme en septembre), comme ceux de l'énergie (‑0,4 % après une stabilité). Les prix du tabac restent stables, comme au mois précédent.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en octobre 2025 après +1,2 % en septembre.