France : l'inflation confirmée à 1,3% en novembre

(AOF) - L'inflation en France se situe à 1,3% sur un an en novembre, selon les données définitives publiées ce vendredi par l'Insee qui a confirmé son estimation initiale. En octobre, les prix à la consommation avaient augmenté de 1,2% sur un an en octobre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a accéléré légèrement sur un an : il a progressé de 1,7% en novembre, après une hausse de 1,6% en octobre.