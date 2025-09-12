France : l'inflation augmente de 0,4% en août sur un mois

(AOF) - En août, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,4 % sur un mois, après +0,2 % en juillet. Cette hausse des prix s’explique principalement par le rebond des prix des produits manufacturés (+1,3 % après ‑2,4 %), notamment ceux de l’habillement et chaussures (+5,6 % après ‑9,3 %) en raison de la fin des soldes d’été, ainsi que par la hausse des prix des services (+0,2 % après +1,3 %). Les prix de l’alimentation augmentent (+0,3 % après avoir été stables). À l’inverse, ceux de l’énergie se replient (‑0,2 % après +0,9 %). Les prix du tabac sont de nouveau stables.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en août 2025 après +1,0 % en juillet. Cette légère baisse de l'inflation s'explique par un ralentissement des prix des services (+2,1 % après +2,5 %) et, dans une moindre mesure, par une accentuation de la baisse de ceux des produits manufacturés (‑0,3 % après ‑0,2 %). À l'inverse, les prix de l'énergie baissent de façon moins marquée (‑6,2 % après ‑7,2 %). Les prix de l'alimentation évoluent au même rythme qu'en juillet (+1,6 %), comme ceux du tabac (+4,0 %).