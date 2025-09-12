 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : l'inflation augmente de 0,4% en août sur un mois
information fournie par AOF 12/09/2025 à 08:58

(AOF) - En août, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,4 % sur un mois, après +0,2 % en juillet. Cette hausse des prix s’explique principalement par le rebond des prix des produits manufacturés (+1,3 % après ‑2,4 %), notamment ceux de l’habillement et chaussures (+5,6 % après ‑9,3 %) en raison de la fin des soldes d’été, ainsi que par la hausse des prix des services (+0,2 % après +1,3 %). Les prix de l’alimentation augmentent (+0,3 % après avoir été stables). À l’inverse, ceux de l’énergie se replient (‑0,2 % après +0,9 %). Les prix du tabac sont de nouveau stables.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,9 % en août 2025 après +1,0 % en juillet. Cette légère baisse de l'inflation s'explique par un ralentissement des prix des services (+2,1 % après +2,5 %) et, dans une moindre mesure, par une accentuation de la baisse de ceux des produits manufacturés (‑0,3 % après ‑0,2 %). À l'inverse, les prix de l'énergie baissent de façon moins marquée (‑6,2 % après ‑7,2 %). Les prix de l'alimentation évoluent au même rythme qu'en juillet (+1,6 %), comme ceux du tabac (+4,0 %).

Inflation
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

