 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France : l'indice des prix à la consommation en léger repli en novembre
information fournie par AOF 12/12/2025 à 08:51

(AOF) - En novembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en léger repli de 0,2 % sur un mois, après +0,1 % en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. Cette baisse s’explique par le repli des prix des services (‑0,5 % après +0,2 %), causée par la baisse saisonnière de ceux de transports (‑5,4 % après +6,2 %), et dans une moindre mesure, par la baisse des prix des produits manufacturés (‑0,1 % après +0,2 %). Sur un an, les prix à la consommation sont en hausse de 0,9 % en novembre 2025, comme en octobre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank