France : l'indice des prix à la consommation en léger repli en novembre

(AOF) - En novembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en léger repli de 0,2 % sur un mois, après +0,1 % en octobre, fait savoir l'Insee ce vendredi. Cette baisse s’explique par le repli des prix des services (‑0,5 % après +0,2 %), causée par la baisse saisonnière de ceux de transports (‑5,4 % après +6,2 %), et dans une moindre mesure, par la baisse des prix des produits manufacturés (‑0,1 % après +0,2 %). Sur un an, les prix à la consommation sont en hausse de 0,9 % en novembre 2025, comme en octobre.