France-L'Etat va investir €1,6 md pour la décarbonation de sites industriels

L'Etat français va investir 1,6 milliard d'euros pour accompagner durant 15 ans les projets de décarbonation de sept sites industriels en France, a annoncé mercredi l'Elysée.

Les sites ont été retenus dans le cadre de l'appel d'offres "Grands Projets Industriels de Décarbonation" (GPID) qui s'adresse aux activités industrielles existantes (hors raffineries) et soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (ETS).

Financé par le plan d'investissement "France 2030", le dispositif concerne des sites industriels de Heidelberg Materials, Syensqo, Aluminium Dunkerque, Eurolysine, Vicat, Ineos et Holcim.

Il doit permettre d'éviter l'émission de 3,8 millions de tonnes de CO2 par an, soit 24% des émissions nationales du secteur industriel à abattre d'ici 2030, indique l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean Terzian)