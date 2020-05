Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-L'Etat prêt à aider Corsair, aux cotés de l'actionnaire-Le Maire Reuters • 04/05/2020 à 12:11









PARIS, 4 mai (Reuters) - L'Etat français est prêt à soutenir les compagnies aériennes françaises au-delà de l'aide déjà accordée à Air France-KLM AIRF.PA , mais les actionnaires de ces entreprises doivent également prendre leurs responsabilités, a déclaré lundi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. "Nous suivons de très près la situation de ces compagnies, en particulier par exemple Corsair", a déclaré Bruno Le Maire à l'occasion d'une séance de questions-réponses en direct avec les internautes sur le réseau social professionnel LinkedIn. "L'Etat est prêt à aider mais il faut aussi que les actionnaires de Corsair puissent faire leur part du chemin", a-t-il précisé en évoquant une "responsabilité collective". Le groupe d'aviation privé allemand INTRO Aviation est l'actionnaire majoritaire de Corsair, avec 53% du capital. TUI France en possède 27% et les 20% restants sont détenus par une holding des salariés du groupe. L'Etat français a accordé fin avril une garantie pour des prêts et un prêt d'actionnaire en faveur d'Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros, afin d'atténuer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus sur la compagnie. Cette aide a été validée lundi par la Commission européenne. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -6.76% TUI XETRA -5.17%