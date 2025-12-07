 Aller au contenu principal
France-L'économie devrait croître d'au moins 0,8% en 2025, selon Lescure
information fournie par Reuters 07/12/2025 à 11:43

A moins d'un renversement brutal lors du dernier trimestre de l'année, l'économie française devrait croître d'au moins 0,8% en 2025, dépassant les prévisions de croissance du gouvernement, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie Roland Lescure.

"On va très probablement dépasser la prévision de croissance du gouvernement pour cette année. On avait prévu 0,7%, je pense qu'on aura au moins 0,8%. C'est une bonne nouvelle", a déclaré Roland Lescure au micro de LCI.

"Il faudrait vraiment qu'on ait un mauvais 4e trimestre, ce à quoi je ne crois pas, pour qu'on soit en dessous de 0,8%. Donc le 0,8%, on l'a à portée de main."

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,5% de juillet à septembre, selon les chiffres de l'Insee publiés le mois dernier.

(Reportage de Dominique Vidalon; version française Zhifan Liu)

Environnement
