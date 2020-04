Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'AMF soumet ses propositions sur l'activisme actionnarial Reuters • 28/04/2020 à 13:44









FRANCE: L'AMF SOUMET SES PROPOSITIONS SUR L'ACTIVISME ACTIONNARIAL PARIS (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu publiques mardi une série de propositions de mesures ciblées concernant l'activisme actionnarial. Si le gendarme français de la Bourse estime que "l'activisme actionnarial n'appelle pas d'évolution majeure de la réglementation en vigueur, qu'il s'agisse des normes européennes ou françaises", il a retenu plusieurs propositions visant à "améliorer le bon fonctionnement et la transparence des marchés" et à accroître ses propres "capacités d'analyse et de réaction (...) dans le cadre de campagnes activistes". L'AMF suggère notamment d'améliorer la transparence des positions longues prises par les investisseurs en adaptant la réglementation relative aux franchissements de seuils légaux, notamment en les réduisant pour les grandes entreprises et en les rendant publics. Elle juge également souhaitable de compléter la déclaration des positions courtes nettes sur actions, lorsque celle-ci est obligatoire, par une information sur les instruments de dette détenus par l'investisseur, une proposition qu'elle soutiendra "au niveau européen". (Rédaction de Paris)

