France-L'américain AIP envisage une vente ou IPO pour Aluminium Dunkerque-syndicat

(Coquille dans le signoff)

La société américaine de capital-investissement American Industrial Partners (AIP) envisage de vendre ou d'introduire en Bourse (IPO) Aluminium Dunkerque, la plus grande usine d'aluminium de France, a déclaré vendredi un responsable syndical.

La direction locale a informé les représentants des travailleurs du projet d'AIP, a déclaré à Reuters Johan Vlietinck, délégué syndical CGT sur le site.

AIP a racheté Aluminium Dunkerque il y a quatre ans à la suite d'un défaut de paiement de GFG Alliance, propriété du magnat des matières premières Sanjeev Gupta.

L'agence Bloomberg avait rapporté précédemment qu'AIP envisageait une vente ou une IPO de l'industriel.

Aluminium Dunkerque et AIP n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage Gus Trompiz, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)