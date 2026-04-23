France : l'activité dans le secteur privé se contracte selon des données préliminaires d'avril
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 09:39
Dans le détail, dans les services, il s'est contracté plus que redouté à 46,5 points, contre 48,5 estimé et un précédent à 48,8 points.
Pour le secteur manufacturier, il a toutefois fait mieux qu'attendu et est repassé en phase d'expansion en atteignant 52,8 points, contre 49,5 prévu et 50 en mars.
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