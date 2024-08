Norman Liebke, économiste, Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "L'économie française pourrait donc, au troisième trimestre, enregistrer une croissance de l'ordre de 0,5% - 0,6%, grâce principalement aux retombées économiques des Jeux olympiques et au renforcement de la croissance du secteur des services, lequel pourrait se poursuivre en août".

(AOF) - La contraction du secteur privé en France en juillet est plus importante qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France est passé de 48,8 à 49,1 entre juin et juillet. Il avait été annoncé à 49,5 en première estimation. Il signale une nouvelle contraction marginale de l’activité globale, celle-ci ayant résulté d’une baisse de la production dans le secteur manufacturier, l’activité du secteur des services ayant quant à elle quasiment stagné au cours du mois.

France : l'activité dans le secteur privé se contracte plus que prévu en juillet

