France : l'activité dans le secteur privé moins mauvaise que prévu en février

" La contraction de l'activité s'est accélérée en février, tendance que les entreprises interrogées ont fréquemment attribuée à une détérioration de la demande, à l'attentisme des clients et à la faiblesse générale de la conjoncture. Les faibles performances économiques de la France contrastent en outre avec celles d'autres économies majeures de la zone euro, notamment l'Italie et l'Espagne " a commenté Tariq Kamal Chaudhry, économiste, Hamburg Commercial Bank.

(AOF) - En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 45,1 en février, a indiqué S&P Global. Attendu à 44,5, comme sa première estimation, il était de 47,6 en janvier. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48,2 à 45,3 entre janvier et février. Il était attendu à 44,5.

