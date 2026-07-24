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France : l'activité dans le privé s'améliore
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 09:27
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En France, selon des données préliminaires de S&P Global, l'indice PMI manufacturier de juillet s'est affaissé nettement plus que prévu. Attendu en baisse de 51,2 à 51 points, il s'est finalement installé à 50 points (un plus bas de deux mois), révélant une activité neutre, sachant que 50 est le seuil entre progression et contraction de l'activité.

En revanche, dans le secteur des services, une amélioration a été observée. L'activité a continué de décroître, mais à un rythme moins élevé selon l'indicateur qui est passé de 46,8 à 49,8 points, contre des prévisions à 47,5 points. Il est sur un niveau inédit depuis sept mois.

Enfin, l'indice PMI Composite qui fait la synthèse entre ces deux secteurs a révélé une amélioration en passant de 47,2 à 49,6 points, à un plus haut de cinq mois.

Pour Joe Hayes, senior principal economist at S&P Global Market Intelligence : "si les dernières données de l'enquête sont plutôt positives, l'indice PMI s'étant à nouveau redressé par rapport à son plus bas de mai et les tensions inflationnistes s'étant atténuées, il semble trop optimiste de miser sur la poursuite de cette dynamique compte tenu du renforcement des pressions sur les marchés du pétrole et du gaz observées ces derniers jours".

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