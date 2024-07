France : l'absence de majorité complique l'élaboration des politiques (S&P)

Pour S&P, le budget 2025, qui devrait être présenté au Parlement début octobre, " donnera une indication de la volonté du nouveau gouvernement de réduire les importants déficits budgétaires de la France et de se conformer aux règles budgétaires de l'Union européenne ".

(AOF) - " Le nouveau paysage parlementaire en France est susceptible de compliquer l'élaboration des politiques ", explique S&P Global. L’agence de notation prévient que la note de crédit du pays (AA-) serait sous pression si la croissance économique était significativement inférieure à ses projections pendant une période prolongée, ou si la France ne parvenait pas à réduire son important déficit budgétaire et si les paiements d'intérêts des administrations publiques, en pourcentage de leurs revenus, augmentent au-delà de ses prévisions actuelles.

