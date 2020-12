Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Korian autorisé à racheter le groupe de soins psychiatriques Inicea Reuters • 10/12/2020 à 16:03









PARIS, 10 décembre (Reuters) - L'autorité française de la concurrence a autorisé jeudi l'acquisition par Korian KORI.PA du groupe de soins psychiatriques Inicea. L'exploitant de maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad est entré en discussions exclusives en octobre en vue du rachat du spécialiste de la santé mentale pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros (Claude Chendjou et Nicolas Delame)

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -1.29%