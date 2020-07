Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Jean Castex succède à Edouard Philippe à Matignon Reuters • 03/07/2020 à 13:48









(Actualisé tout du long avec nomination de Jean Castex et précisions) par Michel Rose et Myriam Rivet PARIS, 3 juillet (Reuters) - L'organisateur de la stratégie de déconfinement en France, Jean Castex, a été choisi vendredi par Emmanuel Macron pour succéder à Edouard Philippe au poste de Premier ministre. Agé de 55 ans, cet énarque et diplômé de droit public, également élu local, aura la lourde tâche de conduire la France sur un "nouveau chemin" voulu par le président de la République dans la perspective de la présidentielle de 2022, tout en étant lui-même une incarnation de "l'ancien monde". Jean Castex a été secrétaire général adjoint de l'Elysée lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Les choses sont allées très vite vendredi matin, lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron d'un remaniement de l'exécutif en vue de l'élection présidentielle de 2022. L'Elysée a annoncé la démission d'Edouard Philippe avant de dévoiler, à peine trois heures plus tard, le nom de son successeur. "Le président de la République a nommé M. Jean Castex Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", a annoncé l'Elysée dans un communiqué. A deux ans de la présidentielle de 2022, le nouveau gouvernement devra "mettre en oeuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale dont le président a exposé les grandes orientations lors de son allocution du 14 juin et qui s'est précisée au cours du cycle de consultations approfondies conduit au cours des dernières semaines", indiquait-on à l'ELysée dans la matinée. Décrit par l'opposition comme le "président des riches" en début de quinquennat, Emmanuel Macron a été confronté ces deux dernières années à des demandes croissantes de justice sociale en France avec le mouvement de contestation des Gilets jaunes et à la montée des préoccupations écologiques, accentuées par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. APAISER LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES Les rumeurs de remaniement se faisaient de plus en plus persistantes ces derniers mois, alors que la majorité présidentielle a été distancée par le Rassemblement national lors des élections européennes de mai 2019 et n'a conquis aucune grande ville lors des municipales de dimanche dernier, marquées par une poussée des écologistes. Dans le même temps, la majorité de La République en marche (LaRem) - dont le Premier ministre sortant n'a jamais fait partie - n'a cessé de s'effriter. La création par certains membres de son aile gauche d'un nouveau groupe à l'Assemblée lui a même coûté sa majorité absolue en mai dernier. [nL8N2D11DZ Jean Castex aura donc pour mission de mettre en musique l'inflexion promise par le chef de l'Etat, alors que la France est confrontée aux répercussions économiques de la crise sanitaire des derniers mois. Son profil d'élu local - il est maire de Prades (Pyrénées-Orientales) depuis 2008 - pourrait également l'aider à apaiser les relations entre le chef de l'Etat et les représentants des collectivités locales, tendues depuis le début du quinquennat et la réforme de la taxe d'habitation. Edouard Philippe quitte Matignon avec une cote de popularité au niveau national qui s'est envolée pendant l'épidémie de coronavirus. Il a remporté dimanche la mairie du Havre (Seine-Maritime), ville qu'il a dirigée de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon et dont le conseil municipal doit désigner le nouveau maire ce samedi. Avec l'annonce de la démission du gouvernement, le conseil des ministres prévu ce vendredi matin a été annulé et les discussions sur le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ont été suspendues à l'Assemblée nationale. (Michel Rose, Myriam Rivet et Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.